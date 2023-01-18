В Новочеркасске водитель иномарки устроила смертельную аварию и сбежала

Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

В Новочеркасске после смертельного ДТП задержали 31-летнюю женщину. В отношении предполагаемой виновницы уже составили три административных протокола, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- По факту происшествия проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение, - уточнила представитель ведомства.

Напомним, днем 17 января на парковке ТЦ по улице Ященко автомобиль Daewoo Matiz наехал на 30-летнего мужчину и девушку 25 лет, которые шли к остановке. В итоге под колесами иномарки погибла девушка-пешеход, ее спутник получил травмы.

Известно, что после случившегося водитель сбежала. Позже выяснилось, что у нее не было прав на управление транспортом.

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