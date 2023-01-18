Суд отложил продажу основного пакета акций «Ростовводоканала» на неопределенный срок

Власти Ростова-на-Дону сейчас владеют блокирующим пакетом акции предприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на неопределенный срок приостановили продажу контрольного пакета акций «Ростовводоканала». Соответствующее решение было вынесено в Чертановском районном суде Москвы.

Продажу акций временно запретили после жалобы бывшего основного инвестора ростовского водоканала, президента компании АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Ранее осужденный руководитель не согласился со стоимостью пакета ценных бумаг. Обращение по этому поводу поддержали в первой и апелляционной инстанциях.

- Истец обратился в суд к ответчику ООО «Нэо «Пакс» о признании недействительным отчета об оценке стоимости. Было выдвинуто требование о приостановке реализации акций. Суд апелляционной инстанции полагает согласиться с выводами первой инстанции, - говорится в документации Чертановского районного суда.

По данным sberbank-ast.ru, три пакета лотов в августе 2022 года оценивали в 836,2 млн рублей, 45,3 млн рублей и 1,16 млрд рублей. Пока что акции «Ростовводоканала» должны находиться в распоряжении Росимущества.

Напомним, сегодня власти Ростова-на-Дону имеют 24 % акций «Ростовводоканала», это блокирующий пакет. 74,85 % принадлежало компании «Евразийский», именно этот пакет планируют продать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону пока не планируют полностью выкупать «Ростовводоканал»

Сейчас городской администрации принадлежит блокирующий пакет акций (подробности)