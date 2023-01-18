Жители Ростова пожаловались на неработающие уличные биотуалеты

10 биотуалетов установили в разных частях донской столицы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на неработающие уличные туалеты. По словам очевидцев, около двух-трех кабинок оказались закрыты и попасть в них не было возможности.

Речь идет о модульных уборных, на установку которых в 2021 году власти города потратили 29 млн рублей. Подрядчиком по этому тендеру выступал предприниматель Егор Евдокимов из Санкт-Петербурга.

Шесть биотуалетов находятся в Кировском районе, три - в Ленинском, еще один - в Пролетарском районе. Объекты состоят из отдельных помещений, оснащенных системами обогрева и вентиляции. Ранее сообщалось, что они должны быть открыты с 7 до 23 часов.

В городской администрации журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали, что все туалеты сейчас подключены и работают в штатном режиме. Известно, что за прошлый год новые уборные принесли в ростовский бюджет 203,7 тысячи рублей.

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