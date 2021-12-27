На улицах Ростова установили 10 модульных туалетов за 29 млн рублей

Предполагалось, что биотуалеты будут выглядеть так. Фото: сайт администрации Ростова

На улицах Ростова установили 10 новых модульных туалетов, которые закупили еще летом этого года. Однако, когда их откроют, пока неизвестно. Шесть уборных смонтировали в Кировском районе, 3 - в Ленинском и еще одну в Пролетарском районе. Об этом сегодня, 27 декабря, рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Сейчас ведут приемку и подключение к электросетям. Управление благоустройства передает их районам, поэтому сроки запуска тоже определят районы. Туалеты будут «сами» собирать деньги, то есть кассир не нужен. Предусмотрена оплата банковской картой. Открываться они будут автоматически после оплаты, - рассказали власти.

История с туалетами началась еще в августе. Сначала недовольный участник торгов, который не получил закупку, подал жалобу, и выбранного поставщика проверяли на соответствие требованиям. Потом стало известно, что новые уличные объекты не установят в срок из-за задержки с иностранными комплектующими. Всего на закупку выделили 29 млн рублей.

Планировалось, что биотуалеты будут состоять из нескольких отдельных помещений, оснащенных системами обогрева и вентиляции. Ранее в администрации сообщили, что кабинки будут открыты с 7 до 23 часов.

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