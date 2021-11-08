В Ростове подрядчик сорвал срок поставки новых уличных туалетов

Новые биотуалеты будут выглядеть примерно так. Фото: сайт администрации Ростова

В донской столице подрядчик сорвал срок поставки новых уличных туалетов, которые власти закупили за 29 млн рублей. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 8 ноября, подтвердили в городском управлении благоустройства.

10 модульных уборных должны были установить еще до 27 сентября, но на 2 ноября было доставлено только одно помещение.

- Задержка сроков связана несвоевременным получением иностранных комплектующих. Оставшиеся 9 туалетов ожидаются до 30 ноября, - сообщили власти.

За нарушение контракта с бизнесмена, который выиграл торги на поставку, уже сняли пеню в размере 248 235 рублей. Разбирательства еще продолжаются.

Ранее из-за этих же туалетов в Ростове разгорелись жаркие споры. Участник не выигравший закупку, подал жалобу на победителя - предпринимателя из Санкт-Петербурга. Тендер сначала приостановили, но потом, после проверки УФАС, подрядчика менять не стали.

Модульные биотуалеты должны установить в трех районах города. Конструкции будут состоять из нескольких отдельных помещений, оснащенных системами обогрева и вентиляции. Кабинки будут открыты с 7 до 23 часов. Для оплаты установят терминалы. Цену пока не утвердили.

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