В центре Ростова-на-Дону без отопления оказались еще 36 домов

О завершении работ обещают сообщить позже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 января в центре Ростова-на-Дону без отопления остались еще 36 домов. Это произошло «из-за дефекта запорной арматуры» на Соборном, сообщили в пресс-службе компании «Ростовские тепловые сети».

Подача тепла была ограничена по следующим адресам: Пушкинская, 71, Соборный, 29, 33, 34, 35/37, 36, 41, 43, 45, 58, 58 а, Максима Горького, 82/31, 84, 86, 90, 92/63, 113, 115, 117, 119, 121, 23/67, Красноармейская, 29, 33/79, 37/75, 21, 23, 27, 134, 136, 138, 142/50, 144, 146, 154, Города Волос, 8.

Сейчас коммунальную неполадку устраняют две бригады рабочих, задействовано 6 спецмашин. О завершении работ обещают сообщить позже.

Добавим, ранее в донской столице из-за такой же аварии на пересечении Пушкинской и Газетного без отопления временно оставались жильцы 50 домов. Вчера по этому адрему провели ремонт и начали заполнение системы.

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