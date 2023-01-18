В Ростовской области по подозрению в разглашении гостайны задержали подполковника полиции

Подполковника полиции подозревают в разглашении государственной тайны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области по подозрению в разглашении гостайны задержали бывшего начальника отделения уголовного розыска. Эту информацию 18 января журналистам «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

- Действительно, 49-летнего подполковника полиции задержали силовики, - сообщил источник.

Сейчас в отношении экс-правоохранителя ведутся разбирательства. Детали и причины произошедшего пока неизвестны. Официальным комментарием по ситуации «КП - Ростов-на-Дону» в данный момент не располагает.

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