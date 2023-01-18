График движения электричек Ростов - Таганрог изменили до 19 января

Поезда будут следовать по маршрутам со всеми остановками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На период с 17 по 19 января в Ростовской области изменили график движения электричек, курсирующих между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Эту информацию опубликовали на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Так, с задержкой от 1 до 10 минут должны отправляться и прибывать 12 утренних, дневных и вечерних рейсов. Еще один состав будет уходить из приморского города на 10 минут раньше обычного, в 17:35.

В АО «СКППК» уточнили, что поезда будут следовать по маршрутам со всеми остановками.

Добавим, также до 19 января на Дону планируют отменить некоторые рейсы из Ростова-на-Дону в Лихую и обратно. Могут изменить расписание еще нескольких поездов: Ростов Западный - Кизитеринка, Ростов - Орловка-Кубанская, Ростов - Степная, Ростов - Батайск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Крещение, с 18 по 19 января, ограничат проезд к двум источникам

Речь идет о Сурб-Хаче и Гремучем (подробности)