В Ростове на Крещение Господне число оборудованных купелей увеличили до 12

Водосвятный молебен должны провести в 7 местах омовений Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на Крещение Господне, 18 и 19 января, количество оборудованных купелей увеличили до 12. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

Сейчас можно посетить купели по следующим адресам:

- Гремучий источник на Портовой, 72. Будет открыт 19 января с 10:30 до 11:30

- Купель на территории храма Преполовения Пятидесятницы на Всесоюзной, 167. Будет открыта 18 января до 19 часов и 19 января с 9 до 21 часа

- Район за дамбой Ростовского моря на Прокофьева, 34. Ориентир - храм Веры, Надежды, Любви и Матери их Софьи. Место будет открыто 19 января с 11 до 13 часов

- Источник Георгиевский на ст. Первомайской. Адрес - Красноярский, 13. Будет открыт 19 января с 4:30 до 5 часов

- Район перед дамбой Ростовского моря. Спасский храм на улице Орской. Место открыто для посещения 19 января с 8 до 11.30

- Купель на Заречной, 54. Будет открыта: 18 января до 22 часов, 19 января - с 11 до 20 часов

- Источник на территории Свято-Иверского женского монастыря. Неклиновская, 4. Посещение возможно 19 января с 2:30 до 4 часов.

- Родник «Серебряный» в поселке Первомайском будет открыт 19 января с 4:30 до 5 часов

Также утром и днем 18 января люди могли посетить купели около храма святого Георгия Победоносца и Александро-Невского храма, а также источники Серафимовский и Сурб-Хач.

Напомним, в 18-19 января праздничные службы пройдут в 57 храмах донской столицы. Водосвятный молебен должны провести в 7 местах омовений.

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