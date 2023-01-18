Жительница Ростовской области получила 7 лет колонии за убийство бывшего сожителя

Слушания состоялись в Ремонтненском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростовской области за убийство бывшего сожителя получила 7 лет колонии общего режима и 120 тысяч рублей штрафа. Об этом 18 января рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

- Слушания состоялись в Ремонтненском районном суде. Приговор огласили по части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»). Однако решение по делу пока не вступило в силу, и задержанная еще может его оспорить, - уточнили в инстанции.

По данным следствия, смертельная поножовщина произошла в июне 2022 года. Домой к подозреваемой для разговора приехал ее экс-возлюбленный. Слово за слово, и выпившая хозяйка набросилась на обидчика с кухонным ножом. После одного удара в грудь мужчина умер на месте.

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