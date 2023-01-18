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НовостиОбщество18 января 2023 14:43

Жителям Ростова предложили на выбор варианты обновления сквера около консерватории

Всего власти разработали четыре проекта
Ангелина СКИБА
Речь идет о площадке на проспекте Буденновском. Фото: администрация Ленинского района Ростова-на-Дону

Речь идет о площадке на проспекте Буденновском. Фото: администрация Ленинского района Ростова-на-Дону

Жителям Ростова-на-Дону предложили на выбор четыре варианта благоустройства сквера около консерватории. Голосование было открыто районными властями на портале «Активный ростовчанин».

Речь идет о площадке на проспекте Буденновском. Будущие изменения можно оценить по опубликованным фотографиям. Так, два проекта подразумевают установку лавочек с навесом, в светлом и более темном тонах. Есть проекты с полукруглым навесом без длинных сидений и с обычными волнообразными лавочками. Кроме того, судя по фотографиям планируется обновление плитки.

Опрос будут проводить в течение двух недель, до 1 февраля 2023 года. На сегодняшний день за представленные варианты проголосовали 13 человек.

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