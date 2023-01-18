В центре Ростова-на-Дону вернули тепло в дома

В некоторые квартиры уже начали подавать тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вернули тепло в дома, в которых накануне отключили отопление. Об этом сообщили Ростовские тепловые сети.

Утром, 18 января, в центре города десятки домов остались без тепла из-за коммунальной аварии. ЧП произошло в переулке Соборном, 43. Без отопления остались жители домов по адресам: улица Пушкинская, 71,переулок Соборный, 29, 33, 34, 35/37, 36, 41, 43, 45, 58, 58 а, улица Максима Горького, 82/31, 84, 86, 90, 92/63, 113, 115, 117, 119, 121, 23/67, улица Красноармейская, 29, 33/79, 37/75, 21, 23, 27, 134, 136, 138, 142/50, 144, 146, 154, улица Города Волос, 8.

Бригада рабочих завершила ремонт к вечеру этого же дня. В некоторые квартиры уже начали подавать тепло, вскоре отопление вернут во все отключенные ранее дома.

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(Подробности)