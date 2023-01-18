В Ростовской области женщина пойдет под суд за убийство сожителя

Вскоре женщину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнедонском районе женщина пойдет под суд за убийство. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствие установило, что 42-летняя местная жительница ночью 31 октября прошлого года находилась вместе со своим 32-летним знакомым. Между ними возник спор, который перерос в ссору. В результате чего женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия. Вскоре женщину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- По ходатайству следователя судом в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)