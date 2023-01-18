Ростовчанам перед Крещением напомнили о правилах безопасности купания в проруби

В ночь с 18 на 19 января в Ростове-на-Дону ожидается до +2 градусов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Ростова предупредили о правилах безопасности во время крещенских купаний. Памятку опубликовали на сайте городской администрации.
Отметим, что гражданам не стоит находиться в ледяной воде больше минуты. Также не стоит нырять в купель вперед головой, необходимо окунаться по шею, чтобы сосуды головного мозга не сужались. Перед погружением в ледяную воду нужно сделать небольшую разминку, чтобы разогреть тело.
В ночь с 18 на 19 января в Ростове-на-Дону ожидается до +2 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на Крещение, с 18 по 19 января, ограничат проезд к двум источникам
Речь идет о Сурб-Хаче и Гремучем