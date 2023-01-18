В Ростове-на-Дону начался суд по делу о прорыве теплотрассы с кипятком на улице Малиновского

21 марта 2022 года произошел сильный прорыв рядом с многоквартирным домом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове начался суд по делу о прорыве кипятка на улице Малиновского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Следствие выяснило, что были нарушены правила безопасности при проведении работ на тепломагистрали. В результате чего 21 марта 2022 года произошел сильный прорыв рядом с многоквартирным домом. Жильцов многоэтажки успели эвакуировать, 13 человек госпитализировали с ожогами разной тяжести. Кипятком затопило 12 квартир и три нежилых помещения. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

В отношении бывшего главного инженера возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба".

Позже работники выявили еще один дефект - утечка теплоносителя. Она имела незначительный характер и не влияла на обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Ростова рассказали, какая судьба ждет аварийный дом в Кривошлыковском переулке

Ростовские власти уточнили, сколько жильцов дома уже получили выплаты

(Подробности)