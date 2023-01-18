Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2023 15:39

В мэрии Ростова рассказали, какая судьба ждет аварийный дом в Кривошлыковском переулке

Ростовские власти уточнили, сколько жильцов дома уже получили выплаты
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Во втором подъезде, где образовалась трещина, сегодня осталась не выкуплена лишь одна квартира.

Во втором подъезде, где образовалась трещина, сегодня осталась не выкуплена лишь одна квартира.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Который месяц не утихают народные волнения вокруг аварийного дома в Кривошлыковском переулке, 4, в Ростове-на-Дону. Несмотря на то, что здание буквально трещит по швам, некоторые жильцы не хотят покидать свои квартиры. Лестница во втором подъезде многострадального дома представляет угрозу для жизни и здоровья людей и держится лишь на металлических кронштейнах, установленных на каждом пролете.

В среду, 18 января, ростовским журналистам рассказали и наглядно показали, что собой представляет строение, трещина по которому протянулась от фундамента до самой крыши. На место выехали первый заместитель администрации донской столицы Юрий Овчинников и глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов.

Всего в доме проживало 60 семей, квартиры сейчас выкуплены у 52 из них.

Всего в доме проживало 60 семей, квартиры сейчас выкуплены у 52 из них.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«СОХРАНИТЬ ПЯТИЭТАЖКУ НЕЛЬЗЯ»

Юрий Овчинников подчеркнул, что 33 семьи из дома в Кривошлыковском добровольно согласились подписать соглашения об изъятии жилых помещений в пользу города в обмен на денежную компенсацию сразу же после объявления такой возможности. В основном, это жители второго подъезда, которые понимают масштаб проблемы. Первые выплаты собственники получили в апреле 2022 года. Сейчас же все они проживают в новых квартирах, приобретенных на полученную выплату.

Отселение людей и снижение нагрузки на здание дали возможность строению не разрушиться, несмотря на образовавшуюся большую трещину.

- Согласно заключению экспертов, сохранить пятиэтажку нельзя, капитальному ремонту она не подлежит, - подчеркнул первый замглавы администрации. - Суды трех инстанций подтвердили законность постановления о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Верховный суд тоже отклонил жалобу несогласных с расселением жителей. Дом уже, практически, весь расселен. Из 60 проживающих здесь семей 52 уже получили денежное возмещение.

Лестница во втором подъезде держится лишь на металлических кронштейнах.

Лестница во втором подъезде держится лишь на металлических кронштейнах.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На данный момент из семи квартир, владельцам которых выплаты еще не перечислены, по шести квартирам Пролетарский районный суд вынес решения и определена выкупная стоимость жилья. После вступления решений в законную силу оплата будет произведена.

ПРЕДЛОЖИЛИ 93,3 ТЫСЯЧИ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Как отметил Юрий Овчинников, ростовская администрация в вопросе расселения жильцов дома действует исключительно в рамках правового поля и исполняет решения суда. Так, во втором подъезде, где образовалась трещина, сегодня осталась не выкуплена лишь одна квартира. Ей владеет ростовчанка, а прописана ее дочь, которая является ярой противницей расселения. По решению суда, Наталье Зиньковой за двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров предложили выплату в размере 4 миллионов 217 тысяч рублей.

Однако собственница квартиры отказалась предоставлять свои банковские реквизиты для перечисления средств. Суд оценил квадратный метр ее жилья в 93,3 тысячи рублей.

- В эту стоимость, помимо собственно цены за квадратный метр жилья, вошли также оплата аренды жилья, стоимость переезда, компенсация за оплаченный, но непроизведенный капремонт здания, - поясняют чиновники.

Выкупленные квартиры опечатаны.

Выкупленные квартиры опечатаны.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА

По словам представителя ростовской администрации, выплата компенсаций жителям за изымаемое жилье производится непосредственно из бюджета города. Более того, 50 квартир включены в реестр муниципальной собственности. Собственники 42-х квартир уже передали ключи в УЖКХ Пролетарского района.

- Но несколько жителей все же обратились в суд с заявлениями сохранить право пользования жилым помещением после предоставления им выкупной стоимости, - отметил первый замглавы администрации. - Однако суд указал на аварийное состояние дома, создающее угрозу жизни и здоровью жильцов, поэтому соответствующие заявления оставлены без удовлетворения. По этой причине судебные приставы вручили жителям постановления о возбуждении исполнительных производств о выселении из квартир в течение 5 суток после получения денежной компенсации.

Трещины проходят и внутри здания.

Трещины проходят и внутри здания.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, с момента введения в доме режима ЧС и до момента приобретения нового жилья собственникам было предложено переселиться в новые квартиры маневренного фонда, а также оказать помощь в организации переезда. Пока у властей нет планов по строительству на месте дома в переулке Кривошлыковском, 4, других строений. Но поскольку участок под ним занимает всего 9 соток, речь может быть только о небольшом социальном объекте. Пока же перед мэрией стоит первоначальная задача по обеспечению безопасности жильцов дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону жителям дома на Кривошлыковском дали пять дней для выселения

Предварительно, тем, кто не покинет жилье, могут выписать штрафы (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ