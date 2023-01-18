В мэрии Ростова рассказали, какая судьба ждет аварийный дом в Кривошлыковском переулке

Во втором подъезде, где образовалась трещина, сегодня осталась не выкуплена лишь одна квартира. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Который месяц не утихают народные волнения вокруг аварийного дома в Кривошлыковском переулке, 4, в Ростове-на-Дону. Несмотря на то, что здание буквально трещит по швам, некоторые жильцы не хотят покидать свои квартиры. Лестница во втором подъезде многострадального дома представляет угрозу для жизни и здоровья людей и держится лишь на металлических кронштейнах, установленных на каждом пролете.

В среду, 18 января, ростовским журналистам рассказали и наглядно показали, что собой представляет строение, трещина по которому протянулась от фундамента до самой крыши. На место выехали первый заместитель администрации донской столицы Юрий Овчинников и глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов.

Всего в доме проживало 60 семей, квартиры сейчас выкуплены у 52 из них. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

«СОХРАНИТЬ ПЯТИЭТАЖКУ НЕЛЬЗЯ»

Юрий Овчинников подчеркнул, что 33 семьи из дома в Кривошлыковском добровольно согласились подписать соглашения об изъятии жилых помещений в пользу города в обмен на денежную компенсацию сразу же после объявления такой возможности. В основном, это жители второго подъезда, которые понимают масштаб проблемы. Первые выплаты собственники получили в апреле 2022 года. Сейчас же все они проживают в новых квартирах, приобретенных на полученную выплату.

Отселение людей и снижение нагрузки на здание дали возможность строению не разрушиться, несмотря на образовавшуюся большую трещину.

- Согласно заключению экспертов, сохранить пятиэтажку нельзя, капитальному ремонту она не подлежит, - подчеркнул первый замглавы администрации. - Суды трех инстанций подтвердили законность постановления о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Верховный суд тоже отклонил жалобу несогласных с расселением жителей. Дом уже, практически, весь расселен. Из 60 проживающих здесь семей 52 уже получили денежное возмещение.

Лестница во втором подъезде держится лишь на металлических кронштейнах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На данный момент из семи квартир, владельцам которых выплаты еще не перечислены, по шести квартирам Пролетарский районный суд вынес решения и определена выкупная стоимость жилья. После вступления решений в законную силу оплата будет произведена.

ПРЕДЛОЖИЛИ 93,3 ТЫСЯЧИ ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Как отметил Юрий Овчинников, ростовская администрация в вопросе расселения жильцов дома действует исключительно в рамках правового поля и исполняет решения суда. Так, во втором подъезде, где образовалась трещина, сегодня осталась не выкуплена лишь одна квартира. Ей владеет ростовчанка, а прописана ее дочь, которая является ярой противницей расселения. По решению суда, Наталье Зиньковой за двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров предложили выплату в размере 4 миллионов 217 тысяч рублей.

Однако собственница квартиры отказалась предоставлять свои банковские реквизиты для перечисления средств. Суд оценил квадратный метр ее жилья в 93,3 тысячи рублей.

- В эту стоимость, помимо собственно цены за квадратный метр жилья, вошли также оплата аренды жилья, стоимость переезда, компенсация за оплаченный, но непроизведенный капремонт здания, - поясняют чиновники.

Выкупленные квартиры опечатаны. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА

По словам представителя ростовской администрации, выплата компенсаций жителям за изымаемое жилье производится непосредственно из бюджета города. Более того, 50 квартир включены в реестр муниципальной собственности. Собственники 42-х квартир уже передали ключи в УЖКХ Пролетарского района.

- Но несколько жителей все же обратились в суд с заявлениями сохранить право пользования жилым помещением после предоставления им выкупной стоимости, - отметил первый замглавы администрации. - Однако суд указал на аварийное состояние дома, создающее угрозу жизни и здоровью жильцов, поэтому соответствующие заявления оставлены без удовлетворения. По этой причине судебные приставы вручили жителям постановления о возбуждении исполнительных производств о выселении из квартир в течение 5 суток после получения денежной компенсации.

Трещины проходят и внутри здания. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, с момента введения в доме режима ЧС и до момента приобретения нового жилья собственникам было предложено переселиться в новые квартиры маневренного фонда, а также оказать помощь в организации переезда. Пока у властей нет планов по строительству на месте дома в переулке Кривошлыковском, 4, других строений. Но поскольку участок под ним занимает всего 9 соток, речь может быть только о небольшом социальном объекте. Пока же перед мэрией стоит первоначальная задача по обеспечению безопасности жильцов дома.

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