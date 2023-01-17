В Ростове-на-Дону жителям дома на Кривошлыковском дали пять дней для выселения

Ранее ситуацией на Кривошлыковском заинтересовались в СК России. Фото: страница в VK сити-менеджера Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону жителям аварийного дома на Кривошлыковском вручили исполнительные листы с требованием о выселении. Переехать люди должны максимум в течение 5 дней. Эту информацию подтвердила юрист Ирина Якымив.

- Действительно, принесли исполнительные листы. Тем, кто еще не получил средства на переезд, отвели всего 5 дней. Это при том, что, по закону, обычно предоставляют около полугода на подготовку и поиск нового жилья. Некоторым финансы на переезд выдали 26 декабря, понятно, что перед Новым годом съехать куда-либо было почти невозможно, - отметила Ирина Якымив.

По словам специалиста, оставаться в течение полугода в доме еще имеют право около пяти человек. Защита теперь будет подавать заявление на отсрочку для этих жильцов. Кроме того, кривошлыковцы намерены обращаться с жалобой к председателю Верховного суда России.

Дом на Кривошлыковском уже длительное время остается яблоком раздора. Ростовчан начали выселять после того, как их здание признали аварийным и заговорили о сносе. Одни жильцы согласились с выкупной стоимостью и съехали, другие же решили отстоять свои квадратные метры.

После этого люди прошли все возможные инстанции. Ситуацию разбирали в судах и даже на телевидении. Кривошлыковцы в том числе обращались в администрацию президента.

Этой зимой к основной проблеме добавились вопросы об отсутствии отопления. По словам ростовчан, они буквально замерзали в квартирах из-за коммунальных споров, связанных с заменой стояков в постройке. Добавим, информацию о бездействии при обеспечении коммунальными услугами еще осенью поручил проверить председатель СК России Александр Бастрыкин. Сейчас по этому факту расследуют уголовное дело.

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