В Ростове жители дома на Кривошлыковском вышли с пикетами к зданию правительства

Ранее ситуацией на Кривошлыковском заинтересовались в СК России. Фото: страница в VK сити-менеджера Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону о своей непростой ситуации снова напомнили жители аварийной пятиэтажки на Кривошлыковском. На этот раз в надежде на диалог с властями собственники квартир выходили с плакатами к зданию областного правительства. Эту информацию в Telegram подтвердили сами ростовчане.

Люди в очередной раз выразили недовольство по поводу проблем «с подключением системы отопления и газоснабжения». Немного ранее, в этом же ноябре, по той же причине кривошлыковцы устраивали акцию протеста около своего дома.

Ростовчане утверждают, что они все еще остаются без тепла, хотя до этого управляющая компания не выявила в доме повреждения сетей.

Напомним, информацию о бездействии при обеспечении коммунальными услугами осенью поручил проверить председатель СК России Александр Бастрыкин. Уже сейчас расследуют уголовное дело.

Однако вопрос подключения к теплу - только часть всей картины. Дом на Кривошлыковском предлагают снести из-за ветхого состояния. Эксперты заявили, что постройка может в любой момент рухнуть. После этого городские власти выкупили часть квартир в потенциально опасном доме, но остальные жильцы отказались переезжать и решили бороться за свои квадратные метры. К этому моменту ростовчане обошли все возможные инстанции, подавали жалобу в Верховный суд.

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