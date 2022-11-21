В Ростове жители пятиэтажки на Кривошлыковском устроили акцию протеста

Кривошлыковцы пытаются защитить свою пятиэтажку от сноса. Фото: страница в VK сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону жители аварийной пятиэтажки на Кривошлыковском устроили новую акцию протеста. На этот раз люди - немногим более десяти человек - собрались около дома с плакатами, на каждом из которых было написано «Я замерз».

Ростовчане пояснили, что у них еще не подключили отопление, и таким способом они пытаются предать ситуацию огласке. Это обращение сняли на видео и опубликовали в Интернете.

Отметим, ранее жильцы провели еще несколько подобных акций. Например, в феврале 2022 года на фасаде здания появились баннеры с обращением к президенту Владимиру Путину, а также на крыше большими буквами написали слово SOS.

Напомним, кривошлыковцы пытаются защитить свое здание от сноса. Убрать его решили после того, как специальная комиссия обследовала помещения и заявила, что конструкция постройки настолько ветхая, что может сложиться, словно карточный домик, в любой момент.

После этого власти начали выкупать квартиры и расселять собственников. Одни приняли предложения и съехали, другие же не поверили в предупреждения и не захотели оставлять жилье. К этому моменту ростовчане прошли уже все возможные инстанции, в том числе подавали жалобу в Верховный суд.

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