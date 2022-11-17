В Ростове жильцы дома на Кривошлыковском подали жалобу в Верховный суд

Кривошлыковцы уже длительное время пытаются защитить свое здание от сноса. Фото: страница в VK сити-менеджера Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону жильцы дома на Кривошлыковском подали жалобу в Верховный суд России, эту информацию можно найти на сайте инстанции. Известно, что заявление поступило от владелицы одной из квартир аварийной постройки.

Предмет иска - заключения межведомственной комиссии города и постановления властей. Решения этих органов ростовчане намерены оспорить, в том числе кривошлыковцы выступают против вердикта четвертого кассационного суда Краснодара, который не стал на сторону собственников жилья летом 2022 года.

Жители дома на Кривошлыковском уже длительное время пытаются отстоять свое жилье от сноса. Ростовчане к этому моменту прошли уже все возможные инстанции, пытаясь доказать, что здание еще можно привести в порядок.

Напомним, ранее специальная комиссия провела проверку и определила, что ветхое строение может в любой момент сложиться как карточный домик. После этого в самом здании и на прилегающей к нему территории ввели режим ЧС. Следующим шагом в этой ситуации стало расселение людей - часть жильцов приняли предложения и выкупную стоимость за квартиры и съехали, другие же остались и заявили, что будут бороться за свой дом.

В августе 2022 года стало известно, что здание отрезали от коммуникаций, однако управляющая компания заявила, что «объект можно подключить на зиму». Ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин поручал разобраться в сложившейся ситуации. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. В ноябре председатель СК дал указание представить доклад о промежуточных результатах расследования.

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