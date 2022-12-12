Ситуация с домом на Кривошлыковском в Ростове заинтересовала администрацию президента

По словам кривошлыковцев, с приходом холодов им так и не подключили отопление. Фото: страница в VK сити-менеджера Ростова-на-Дону

Ситуация с проблемным домом на Кривошлыковском в Ростове-на-Дону заинтересовала администрацию президента России. Вопрос уже приняли к рассмотрению. Это произошло после обращения депутата городской думы донской столицы Натальи Оськиной.

- Должны изучить жалобу и мой депутатский запрос о неподключении отопления и оставлении 20 квартир в опасности при морозах. Срок рассмотрения продлили с 7 декабря на 30 дней из-за новых фактов и требований, - пояснила Наталья Оськина журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, жильцы дома на Кривошлыковском уже не раз заявляли о своей непростой ситуации. По словам ростовчан, с приходом холодов им так и не подключили отопление, несмотря на то, что «до этого управляющая компания не выявила повреждения сетей». Люди уже привлекали внимание к своей ситуации акциями протеста около своего жилья. Также некоторые выходили с плакатами к зданию правительства.

Известно, что информацию о бездействии при обеспечении коммунальными услугами еще осенью поручил проверить председатель СК России Александр Бастрыкин. Сейчас по этому факту расследуют уголовное дело.

Добавим, до вопроса с теплом кривошлыковцы также прошли все возможные инстанции, чтобы спасти свой дом от сноса, обращались в том числе и в Верховный суд. Напомним, ранее эксперты признали постройку аварийной и заявили, что она «может в любой момент сложиться, словно карточный домик».

После этого власти объявили в здании и на прилегающей к нему территории режим ЧС. Тогда же из потенциально опасного строения начали расселять жильцов и выкупать квартиры.

Известно, что часть людей съехали, остальные остались и не захотели менять свое место жительства. Ростовчане отказались от условий администрации и решили бороться за свои квадратные метры.

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