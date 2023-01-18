В Ростове на месте дома в Кривошлыковском могут построить сквер или соцобъект

В настоящее время администрации принадлежат 50 из 60 квартир в доме. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону на месте дома в переулке Кривошлыковском, 4 планируют построить сквер или соцобъект. Об этом сообщили в администрации города во время пресс-конференции.

На сегодняшний день жильцов экстренно переселяют. Дом покрыт трещинами, которые стали расходиться. По словам первого замглавы администрации Ростова Юрия Овчинникова, на месте аварийного дома могут построить социальный объект или сквер. Пока этот вопрос остается открытым.

В настоящее время администрации принадлежат 50 из 60 квартир в доме.

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