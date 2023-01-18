В Ростове под колеса иномарки попал 20-летний парень

Парень переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону под колеса легковушки попал 20-летний парень. Происшествие случилось днем 18 января на проспекте Сиверса, 25 "А".

По информации УГИБДД по Ростовской области, 52-летний водитель "Форд Фокус" при повороте налево не успел вовремя притормозить и сбил 20-летнего парня. Известно, что он переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

- В результате ДТП пострадал пешеход, был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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