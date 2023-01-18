В Ростове пассажирка автобуса № 80 при ДТП получила травмы

Инцидент произошел около 9:00 на улице Советской. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В среду, 18 января, пассажирка автобуса «Нефаз», следующего по маршруту № 80, получила телесные повреждения при падении во время резкого торможения автотранспорта. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 9:00 на улице Советской. В этот момент 62-летний водитель резко притормозил. В результате чего пассажирка упала и получила травмы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Участникам ДТП был составлен европротокол.

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