В Ростове водитель автобуса №49 при повороте "уронил" пассажирку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове пассажирка автобуса пострадала при повороте общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около половины первого дня в районе дома № 48Б на улице Ленина. По предварительным данным, 27-летний водитель автобуса № 49, который ехал по маршруту «Мегамаг ул. Пойменная - Стройгородок» неосторожно совершил поворот, в результате чего одна из 15 пассажиров упала.

60-летняя женщина получила травмы и в настоящее время проходит обследование в медучреждении.

- В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

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