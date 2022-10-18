В Сальске в столкновении двух отечественных авто пострадали три человека и один погиб. Фото: ГИБДД по РО.

В Сальске произошла смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 октября, около часа ночи в районе дома № 66 на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля "Лада-219070", на нерегулируемом перекрестке не пропустил машину "ВАЗ-21124" под управлением 34-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали водитель "ВАЗа", его 36-летний пассажир и 62-летний пассажир "Лады". Водитель автомобиля "Лада-219070" скончался от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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