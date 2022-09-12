Пассажирка автобуса получила травмы после столкновения с иномаркой в Ростове. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием легковушки и общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 12 сентября, около половины второго дня в районе дома №18Б на проспекте Королева. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Kia Sportage при перестроении не убедился в безопасности маневра и врезался в попутный автобус МАЗ, который ехал по маршруту №83 «Ц. Рынок-Темерник» под управлением 30-летнего шофера.

На момент аварии в общественном транспорте находились десять пассажиров. 69-летняя женщина, которая ехала в автобусе, получила травмы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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