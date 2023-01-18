В Ростовской области жители смогут увидеть уникальную комету 1 февраля

Комету можно будет увидеть невооруженным глазом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителей Ростовской области 1 февраля ждет уникальное астрономическое явление. Дончане смогут увидеть уникальную комету. Об этом сообщили в Московском планетарии.
По информации специалистов, комета пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. Космический объект называется C/2022 E3. Впервые астрономы ее заметили в марте 2022 года.
Известно, что комета C/2022 E3 достигла ближайшей к Солнцу точки. Есть вероятность, что ее можно будет заметить невооруженным глазом при отсутствии городского освещения.
По информации специалистов, космический объект пройдет между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой.
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