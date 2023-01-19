В Ростовской области планируют построить молокозавод

Мощность предприятия составит 30 тонн молока в смену Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области "Кировский конный завод" планирует инвестировать в строительство завода по переработке молока порядка 170 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мощность завода будет составлять порядка 30 тонн молока в сену. Если спрос будет высокий, то показатели можно увеличить до 60 тонн.

Сейчас компания оформляет земельный участок для строительства масштабного объекта. Уже закуплено оборудование для переработки 4,5–5 тонн молока в смену. На нем можно производить сыры, кисломолочную продукцию и масло.

Отметим, что кроме лошадей, на конном заводе есть еще 1800 голов крупного рогатого скота. За прошедший год удалось произвести порядка 8 тысяч тонн молока.

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(Подробности)