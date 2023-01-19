В Ростове водитель сбил женщину и 6-летнего ребенка

Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешеходов. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 57-летнюю женщину и 6-летнего мальчика. ДТП произошло 18 января около 17:45 на улице Еременко 60/11.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 64-летний водитель "DFM AX7" выезжал из дворового проезда. В этот момент по дороге шли бабушка и внук. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешеходов.

- В результате ДТП пешеходам была оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)