В Ростове-на-Дону 19 января ожидается температура воздуха до +4 градусов

Порывы ветра достигнут до четырех метров в секунду Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове воздух прогреется до +4 градусов. Об этом сообщили в "Гисметео".

По прогнозам синоптиков 19 января, в городе будет пасмурная погода. Утром пойдет небольшой снег. Днем воздух в городе прогреется до +4, вечером столбики термометров опустятся до

+ 2 градусов. Порывы ветра достигнут до четырех метров в секунду.

В пятницу, 91 января, в Ростове ожидается пасмурная погода и до +3 градусов.

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