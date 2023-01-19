В Ростове при столкновении иномарок пострадали пять человек

Из-за сильного столкновения машины смяло, как бумажные листы. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону при столкновении двух иномарок пострадали пять человек. Страшная авария произошла вечером 18 января на лице Мадояна.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 72-летний водитель Lexus GX 460 двигался в сторону Лесопарковой улицы в районе дома №137 "Б". При повороте налево он столкнулся со встречным авто KIA Optima, за рулем которого находился 29-летний водитель. Из-за сильного столкновения машины смяло, как бумажные листы.

- В результате аварии пострадали водитель Lexus, а также пассажиры KIA 29-летняя женщина, 20-летний мужчина, 4-летний мальчик и 2-летняя девочка, – сообщили в ведомстве.

Всех пострадавших доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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