Муниципалитеты Ростовской области в 2023 году получат 142 млрд рублей

Губернатор выступил на собрании Совета муниципальных образований. Фото: сайт правительства РО
Муниципалитеты Ростовской области в 2023 году получат на развитие почти 142 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.
- Межбюджетные трансферты планируются в размере около 141,9 млрд рублей. Предусмотрены дотации и субсидии на общую сумму в 47,1 млрд рублей. Задача местных властей - обеспечить освоение этих средств, - подчеркнул Василий Голубев.
Глава региона добавил, что по итогам прошлого года «удалось сохранить стабильную ситуацию в экономике и соцсфере». Далее ожидается большая работа по выполнению госпрограмм и нацпроектов.
Так, например, на Дону до конца года собираются ввести 8 новых образовательных учреждений. До 2024 года должны капитально обновить спортзалы в 10 сельских школах, создать до 700 «точек роста», а также оснастить компьютерами и другим оборудованием почти 100 школьных и дошкольных организаций.
Кроме того, отметил губернатор, важнейшей задачей для властей остается снижение бедности.
- Президент накануне обратил внимание на этот вопрос. Будем откровенны, проблема существует. Ее можно решить через рост зарплат и доходов населения. Сейчас выполняется программа по сокращению уровня бедности, - прокомментировал Василий Голубев.
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