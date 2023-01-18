В 2023 году дорожники продолжат ремонт трассы Ростов - Таганрог

Всего по итогам 2022 года в регионе отремонтировали почти 25 км федеральных трасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области должны продолжить ремонт на двух участках трассы Ростов - Таганрог. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Капремонт проведут на отрезках автодороги А-280 Ростов - Таганрог с 36 по 45 км и с 15 по 20 км. На одном из объектов будут расширять проезжую часть, на другом - заменят асфальт и приведут в порядок остановки, - рассказали в дорожном агентстве.

Кроме того, ранее в эксплуатацию сдали развязку на 9 км А-280. Теперь она соединяет Северный обход донской столицы с федеральной трассой. Благодаря этому за пределы города-миллионника смогут вывести около 14 тысяч автомобилей в сутки.

Добавим, также на Дону завершили вторую очередь реконструкции Южного подъезда к Ростову, 9-километровый участок А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский и отрезок пути на автодороге А-280. Добавим, всего по итогам 2022 года в регионе к нормативному состоянию привели почти 25 км федеральных дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График движения электричек Ростов - Таганрог изменили до 19 января

Время прибытия и отправления обновили для 13 рейсов (подробности)