С 4 февраля в Ростове-на-Дону на улице Пушкинской запретят парковать машины

Нельзя будет парковаться на Пушкинской, Малиновского и Суворова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова и на Западном в феврале запретят остановку транспорта. Об этом водителей предупреждают сотрудники городского департамента автодорог.

Так, уже с 4 февраля нельзя будет парковаться и останавливаться на Пушкинской с северной стороны прилегающего проезда в районе строений № 134-140-144А.

С 18 февраля отменят возможность парковки на Малиновского от Каширской до дома № 12 с восточной стороны. Эти дорожные изменения введут «для повышения пропускной способности улиц».

Добавим, с 18 февраля также введут одностороннее движение на Суворова от Нахичеванского до Крепостного в западном направлении. На Суворова также нельзя будет оставлять машины со стороны строений № 119 и 127.

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