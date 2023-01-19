Более 11 тысяч жителей Ростовской области окунулись в купели 18 и 19 января

Крещенский сочельник предваряет праздник Крещения Господня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области сочельник и утро Крещения Господня прошли без серьезных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

- Несчастных случаев не зафиксировано. По данным муниципалитетов, по состоянию на 10 часов утра 19 января участие в омовениях и церковных службах приняли свыше 11,5 тысячи человек, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, по традиции, верующие 18 и 19 января окунаются в воду для того, чтобы отчиститься от грехов и укрепить здоровье. Оборудованные иордани в регионе открыты для посещения со вчерашнего дня. На местах дежурят спасатели и сотрудники скорой помощи.

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