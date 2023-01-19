Дмитрий Рогозин рассказал о доставке в Ростов 30 бронеавтомобилей для бойцов Донбасса

Предоставлением и транспортировкой спецтранспорта занимался научно-технический центр «Царские волки». Фото: ТГ-канал Рогоzин.

В Ростов-на-Дону доставили 30 бронированных автомобилей для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале руководитель центра и группы военных советников Дмитрий Рогозин.

По его словам, предоставлением и транспортировкой спецтранспорта занимался научно-технический центр «Царские волки» в сотрудничестве с российскими финансовыми партнерами.

Как уточняется, данные авто будут задействованы защитниками Донбасса в медицинских целях, а также в целях, связанных с проведением СВО.

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