Жителям Таганрога предложили сдать в переработку новогодние ели

Пункты приема елей будут работать только 22 января с 11:00 до 14:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу три пункта сбора новогодних елей будут открыты в Таганроге 22 января в рамках акции «Подари елке вторую жизнь». Жителям города предложили сдать праздничные дерева на переработку. Об этом рассказали в администрации приморского города.

Пункты приема будут работать только 22 января с 11:00 до 14:00 по следующим адресам: улица Петровская, 51 – Петровский квартал, ТЦ «Мармелад» - парковка со стороны 16-го переулка около лестницы, роща Дубки - вход в рощу со стороны парковки ТЦ «Москва».

Все собранные деревца будут отвезены на Неклиновский МЭОК, где их измельчат и сделают из них удобрение. Жителей Таганрога призвали перед сдачей очистить свои елки от мишуры.

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