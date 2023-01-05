Ростовчанам предложили утилизировать елки

Елку поле праздников можно сдать на утилизацию в пункт на Каширской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове начал работать первый пункт приема елок, сообщает телеграм-канал областного министерства ЖКХ. Он расположен на Каширской 8/6. Работает точка с десяти утра до трех часов дня.

Елки у ростовчан здесь принимают бесплатно. А 22 января будет открыто еще восемь точек, в которых на утилизацию можно сдать новогоднюю красавицу. В этот же день состоится и чемпионат по метанию елок.

Хвойные деревья, которые сдадут ростовчане, отвезут на площадку для шредирования. Часть полученного материала планируется передать экоактивистам для благоустройства.

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