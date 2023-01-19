700 млн рублей собираются потратить на благоустройство Пушкинской набережной Таганрога

Ранее в Таганроге представили мастер-план будущего обновления территории Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на строительство Пушкинской набережной Таганрога планируют потратить около 700 млн рублей. Первый этап работ должны выполнить уже к осени 2023 года. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в региональном управлении развития туризма и межрегиональных связей.

Известно, что по проекту было получено заключение Госэкспертизы. Капитальное обновление на первом этапе собираются провести на территории в 3,5 га.

Напомним, весной 2022 года в городе представили мастер-план будущего благоустройства. Набережную намерены разделить на четыре условные территории для определенных видов отдыха.

Кроме того, сообщалось о планах по возведению разборной сцены, спортплощадок и скейт-парка. Должны благоустроить Градоначальнический спуск. Также собираются сохранить зеленую зону, заменив аварийные деревья. Планируются работы по строительству берегозащитных сооружений.

Пушкинская набережная - один из объектов, включенных в «дорожную карту» комплексного развития города. За обновление любимого места отдыха таганрожцы проголосовали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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