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НовостиОбщество19 января 2023 9:43

19 января ветер в Ростовской области усилится до 61,2 км/ч

Температура воздуха составит -2-3 градуса, по югу обещают до +8
Ангелина СКИБА
Ветер ожидается восточный и юго-восточный

Ветер ожидается восточный и юго-восточный

Фото: Евгения ГУСЕВА

19 января ветер в Ростовской области усилится до 61,2 км/ч, то есть до 17 метров в секунду. Эту информацию указали на сайте управления МЧС России по донскому региону.

- Ветер ожидается восточный и юго-восточный 6-11 м/с, по северу и востоку порывы могут достигать 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

Добавим, днем средняя температура воздуха должна составить около -2-3 градусов, по югу обещают до +8. Ночью в некоторых территориях столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

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