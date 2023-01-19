Ветер ожидается восточный и юго-восточный Фото: Евгения ГУСЕВА

19 января ветер в Ростовской области усилится до 61,2 км/ч, то есть до 17 метров в секунду. Эту информацию указали на сайте управления МЧС России по донскому региону.

- Ветер ожидается восточный и юго-восточный 6-11 м/с, по северу и востоку порывы могут достигать 15-17 м/с, - говорится в сообщении.

Добавим, днем средняя температура воздуха должна составить около -2-3 градусов, по югу обещают до +8. Ночью в некоторых территориях столбики термометров могут опуститься до -9 градусов.

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