Депутат Госдумы от Ростовской области стал участником группы по сохранению нравственности

Делегирован в новую рабочую группу депутат был от своей партии. Фото: ТГ-канал Александра Шолохова.

Депутат Государственной думы от Ростовской области Александр Шолохов вошел в состав новой рабочей межфракционной группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных и нравственных ценностей. Об этом парламентарий написал в своем Телеграм-канале.

По словам самого депутата, делегирован в эту рабочую группу он был от своей партии. Установочное заседание уже прошло в первый день пленарной работы Государственной Думы в 2023 году, 17 января.

Напомним, другой депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина недавно предложила ввести стоп-листы для антироссийски настроенных артистов, а также лишить их государственных наград.

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