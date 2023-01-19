Около 60 древних погребений за месяц исследовали на территории Танаиса в Ростовской области

Специалисты выкопали предметы, которые привлекли внимание ученых и археологов. Фото: сайт правительства РО

Около 60 древних погребений за месяц исследовали на месте некрополя городища Танаис в Ростовской области. Об этом в январе 2023 года рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

По словам чиновника, за время работ специалисты выкопали предметы, которые привлекли внимание ученых и археологов. Например, интерес вызвали монета статер III века нашей эры и сосуд для хранения сельхозпродукции X-XII веков нашей эры.

Также в погребении первой половины V века нашей эры обнаружили железный нож, серебряные фибулы и зеркало. Сейчас работы на этом месте продолжаются.

- Какую часть артефактов отправят в музеи, определят после научных изысканий. К слову, в 2022 году в регионе сделали более 18 тысяч археологических находок, - рассказал Игорь Гуськов.

Добавим, ранее в Ростове-на-Дону нашли свыше 160 захоронений сарматского периода. В древнем могильнике сохранились кувшины, бронзовые зеркала, погребальный инвентарь. Все в итоге датировали I-III веками нашей эры.

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