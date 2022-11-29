В Ростове нашли 160 погребений с предметами I-III веков нашей эры

Погребения найдены на территории Нижне-Гниловского городища Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону обнаружили более 160 захоронений сарматского периода. В древнем могильнике сохранились кувшины, бронзовые зеркала, было много различного погребального инвентаря. Все находки датировали I-III веками нашей эры, рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Погребения найдены на объекте археологического наследия «Нижне-Гниловское городище и некрополь». Там в этом году исследовали 3,4 тысячи кв. метров. Найденные погребения в катакомбах и ямах содержали кружальную посуду, лепные горшки и изделия, выполненные из бронзы, - сообщил Игорь Гуськов.

По словам чиновника, исследования проводились в зоне строительства одного из местных жилых комплексов.

- Новые вещи позволят археологам более детально изучить историю городища Танаис. В его агломерацию как раз входило Нижне-Гниловское городище и его сельская округа, - добавили в комитете по охране объектов культурного наследия региона.

Добавим, теперь находки должны пройти обработку. После этого их распределят по степени ценности и передадут в донские музей для того, чтобы экспонаты смогли увидеть все желающие.

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