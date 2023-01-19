В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 33 человека

Трое жителей донского региона с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 33 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Трое жителей донского региона с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы, выздоровели 13 человек. За все время ковидом были инфицированы 438 923 дончанина.
Напомним, в декабре 2022 года в Ростовской области был введен карантин по гриппу.
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