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НовостиОбщество19 января 2023 15:54

В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 33 человека

С диагнозом «COVID-19» были госпитализированы три человека
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Трое жителей донского региона с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы.

Трое жителей донского региона с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 33 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Трое жителей донского региона с диагнозом «COVID-19» были госпитализированы, выздоровели 13 человек. За все время ковидом были инфицированы 438 923 дончанина.

Напомним, в декабре 2022 года в Ростовской области был введен карантин по гриппу.

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