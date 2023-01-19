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НовостиПроисшествия19 января 2023 11:16

В Ростове в ДТП на Нансена пострадала 71-летняя женщина

Водитель «Джили», выезжая со двора, не пропустил «Хенде Солярис»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Желая повернуть направо, водитель не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль «Хенде Солярис». Фото: управление ГИБДД по РО.

Желая повернуть направо, водитель не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль «Хенде Солярис». Фото: управление ГИБДД по РО.

Из-за дорожно-транспортного происшествия на Нансена в Ростове-на-Дону пострадала 71-летняя женщина. Об этом информирует управление ГИБДД по Ростовской области.

Около 7 часов утра 19 января в районе дома № 118 по улице Нансена 58-летний водитель автомобиля «Джили» выезжал с дворовой территории. По предварительным данным, желая повернуть направо в направлении Буденновского проспекта, он не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль «Хенде Солярис», за рулем которого сидел 35-летний водитель.

Пострадавшей в ДТП пожилой пассажирке автомобиля «Хенде Солярис» была оказана медицинская помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

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