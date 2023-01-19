Власти Ростова-на-Дону планируют снести Доходный дом Гудермана из-за угрозы обрушения

Старинное здание находится на пересечении переулка Соборного и улицы Донской. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону собрались изъять в городскую собственность Доходный дом Гудермана. Старинное здание на пересечении переулка Соборного и улицы Донской находится под угрозой обвала. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии.

По данным администрации, выкупить у владельцев собираются участок площадью 969 кв. метров и нежилое помещение в 42,6 кв. метра. Для этого уже в ближайшее время должны оценить рыночную стоимость имущества.

- Если собственников не устроит размер компенсации, они смогут обратиться в суд и предъявить иск, - говорится в документации.

Добавим, ранее районные власти сообщали о том, что дом законсервирован. Поднимался также вопрос о реконструкции.

Известно, что Доходный дом был возведен в 1855 году. В 1865 году на указанном месте находились подворье и пекарня. В 1893 году владельцем объекта стал мещанин Арон Гудерман, который управлял картонажной фабрикой. В 1920 годах в здании жили люди, а в 1990 годах постройка была расселена. Доходный дом Гудермана - памятник культуры регионального значения.

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