В Ростовской области сотрудницу ПФР заподозрили в мошенничестве на 1,2 млн рублей

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудницу Пенсионного фонда заподозрили в мошенничестве на 1,2 млн рублей. Ранее было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года главный специалист отдела контроля выплат незаконно перечислила деньги работодателей на карточку мужчине, который ничего не знал о махинациях. После этого злоумышленница обналичила и потратила всю сумму.

Сейчас следствие по делу еще в процессе, специалисты выясняют обстоятельства преступления. Если вину задержанной докажут, она может получить до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

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