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НовостиПроисшествия19 января 2023 12:50

В Ростовской области директора предприятия будут судить за гибель рабочего

Руководитель попал под следствие из-за нарушения требований охраны труда
Ангелина СКИБА
Дело рассмотрят в Азовском районе

Дело рассмотрят в Азовском районе

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Азовском районе Ростовской области завершили расследование гибели рабочего. Материалы дела теперь изучат в суде, сообщает пресс-служба управления Следкома по донскому региону.

- На скамью подсудимых попал работодатель погибшего, директор организации. Руководителя обвиняют статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый уже признал свою вину. Сейчас он еще находится под подпиской о невыезде, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, в марте 2022 года на производстве строительных металлоконструкций к ремонту на высоте допустили безработного мужчину 55 лет. Исполнителю не выдали средства защиты, и через некоторое время он упал с 8 метров на пол цеха, получив тяжелые травмы.

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Сейчас по делу ведется следствие (подробности)