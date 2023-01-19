В 2023 году власти Ростова намерены расселить из аварийных домов 159 семей

В прошлом году из пяти аварийных домов удалось переселить 154 семьи. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируется расселить из 29 аварийных домов 159 семей, сообщил во время пресс-конференции первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

По его словам, в прошлом году из пяти аварийных домов удалось переселить 154 семьи. Деньги, которые были выделены на расселение, поступили из разных бюджетов: федерального, регионального и бюджета города.

В то же время первый зам главы администрации Ростова отметил, что средства на выкуп квартир в пятиэтажке на Кривошлыковском, 4, поступили исключительно из городского бюджета. На сегодняшний день компенсацию за жилье получили собственники 52 квартир из 60. Еще семь семей передали в администрацию города реквизиты своих счетов для перечисления выплат. Лишь одна жительница дома отказалась предоставить реквизиты для перевода денег.

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